Plannen melkfabriek Exloo weer opgepakt: kleinere en verschillende soorten woningen

Dat zal in september of oktober zijn, zegt de projectontwikkelaar. Er is ruimte voor ruim twintig woningen op het terrein. Het zal nog wel een paar jaar duren voor er iets staat, want de bestemmingsplanprocedure neemt zeker nog één tot anderhalf jaar in beslag.

"Wij wonen nu in 1e Exloërmond en hebben een grote tuin", vertelt een echtpaar. "We willen wat kleiner gaan wonen op termijn, dus we bekijken nu onze opties. Maar we kijken ook verder om ons heen, hoor. Net wat er op ons pad gaat komen."

"Ik vind deze nieuwe plannen veel beter", zegt een oud-inwoner uit Exloo. "Het wordt hopelijk veel betaalbaarder, ook voor starters. Dat vind ik belangrijk. Zelf ben ik twee jaar geleden naar Emmen verhuisd, maar we willen wel weer terug. Dus we wachten af of dit iets voor ons is. Ik ben blij dat de oude melkfabriek gesloopt wordt, want dat verpauperde pand is een doorn in het oog."