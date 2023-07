Natuurbrandrisico afgenomen, al blijft Noordoost-Drenthe zeer droog

In Drenthe is het risico op een snel uitbreidende natuurbrand afgenomen. Ook in Groningen, Friesland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Limburg geldt niet langer de hoogste alarmfase voor het risico op een natuurbrand, melden de veiligheidsregio's.

In de provincies waar het risico is afgenomen, heeft het in de afgelopen twee weken geregend en was soms zelfs sprake van hoosbuien. Er zijn andere gebieden in Nederland waar nog steeds nauwelijks regen is gevallen en waar het neerslagtekort al boven dat van de 5 procent droogste jaren staat. Dat is bijvoorbeeld het geval in Noordoost-Drenthe en het Overijsselse Vechtdal.