OV-bureau Groningen Drenthe laat minder bussen vervallen

In de definitieve nieuwe dienstregeling van het OV-bureau Groningen Drenthe voor 2024 worden minder buslijnen geschrapt dan aanvankelijk de bedoeling was. Acht buslijnen zijn voorlopig gered, waarvan twee in Drenthe.

Het ontwerpvoorstel van het OV-bureau van begin mei leverde in totaal zeventig bezwaren van reizigers op. De meeste klachten gingen over de acht buslijnen die nu alsnog intact blijven. Dat zijn lijn 59 Gieten-Exloo, lijn 77 Gieten-Bareveld, lijn 36 Oldehove-Winsum, lijn 174 Zuidbroek-Veendam, lijn 17 Scheemda-Winschoten, lijn 43 Woldendorp-Delfzijl, stadslijn 8 Groningen-Hoogkerk en stadslijn 19 tussen de Vestdijklaan en station Europapark.

Bezuinigen en extra financiële bijdrage

Het OV-bureau denkt veel te kunnen bezuinigen door een verlenging van de vakantiedienstregeling. Ook wordt in de kerstvakantie op werkdagen volgens de zaterdagdienstregeling gereden. Met een extra financiële bijdrage worden verder enkele aanpassingen voorkomen. Zo blijft bijvoorbeeld in Drenthe lijn 20 Assen-Smilde-Diever ook in de daluren twee keer per uur rijden.