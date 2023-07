Spel achter de sport bij CH De Wolden: 'Is dat paard te koop?'

Een prijs winnen is sportief gezien het hoogst haalbare tijdens CH De Wolden. Voor de juiste prijs een paard kopen of verkopen is een andere tak van sport. En die wordt veelvuldig beoefend buiten het zicht van het publiek.

Of je het nou met de ervaren rot spreekt of degene die er voor het eerst is: CH De Wolden is een ideaal podium om paarden in de etalage te zetten voor de verkoop. Wat maakt het evenement in Veeningen zo geliefd binnen de paardenwereld?

Gratis ontbijt

Het begint met het op orde hebben van de randzaken. Naast rijen met tientallen paardentrucks zit Hans van Rooy uit Moergestel vrijdagochtend in de voortent van zijn caravan aan een kop koffie. De groom, verantwoordelijk voor het verzorgen van de paarden, is er voor het eerst bij. Zijn vrienden van het Brabantse sportpaardenbedrijf waarvoor hij werkt, logeren in een bed and breakfast in de buurt. "Zodat de amazone goed uitgerust aan de wedstrijd kan beginnen. Ik heb vanmorgen om zeven uur de paarden gevoerd. Ze zullen zo wel komen."

Zelf komt hij ook niks tekort. "De grooms kunnen hier 's ochtends gratis ontbijt krijgen. Dat heb je niet op veel plekken, het is hier allemaal gewoon goed georganiseerd." Andere grooms op het terrein bevestigen de lezing van Van Rooy, het ontbijt valt in de smaak.

Sinds 2005

Het past in de visie van de organisatie, zegt voorzitter Michel Broek. Iedereen moet graag willen komen naar CH De Wolden: publiek, ruiters met hun entourage, vrijwilligers en sponsoren, legt hij uit in de glazen loods tussen de twee wedstrijdarena's. In die ruimte kun je voor een aardige duit een vip-tafel huren. "Veel mensen netwerken hier. Waar mensen zijn, willen mensen wezen. In de loods is plek voor 350 man."

Het brengt geld in het laatje voor het evenement dat twee wedstrijdweekenden telt. "We werken hier met een begroting van zo'n 750.000 euro", zegt Broek. "We zijn in 2005 begonnen en proberen steeds beter te worden. We willen alles tot in de puntjes hebben geregeld en willen ieder jaar verbeteren."

De totale prijzenpot van de 17e editie is gevuld met 240.000 euro. Een aardig lokkertje waardoor het evenement interessant is voor internationaal bekende ruiters.

En grote namen moeten weer publiek trekken, dat gratis naar binnen mag. Broek schat dat er per weekend zo'n 5.000 toeschouwers komen. "Omdat we geen kaartjes verkopen is dat een schatting, geen meting. Na corona lijken mensen een beetje te zijn vergeten dat het evenement plaatsvindt, zagen we vorig jaar. Jammer, het is gratis omdat we juist willen dat iedereen langskomt."