Coevorden decor van Havendagen, maar komt er nog een volgende editie?

De historische Havendagen in Coevorden zijn in volle gang, maar er is onzekerheid over de toekomst van het evenement. Er staan namelijk veranderingen gepland in het centrum van de stad, rond de haven.

Zeemansliederen, een markt vol kraampjes en natuurlijk schepen. Dat dit weekend de Havendagen bezig zijn, is onmiskenbaar. "Er liggen nu ongeveer 65 schepen, waaronder hele oude zoals een vrachtschip uit 1912. Mensen kunnen kijken in de roef, die is nog in originele staat", licht Joop Westerkamp een van de hoogtepunten eruit. Hij is sinds de oprichting betrokken bij de Havenvereniging Coevorden, organisator van het festijn.

Zorgen over toekomst

Hoe ontspannen het festijn er ook aan toe gaat, de organisatie van de Havendagen maakt zich zorgen over de toekomst van het evenement. Dat heeft alles te maken met de ambitieuze plannen van de gemeente voor het havengebied.

De straat aan de kop van de haven en een deel van de parkeerplaats moeten wijken voor een grote waterbak, van 25 bij 30 meter. Daaromheen komen schuine kades, om op te zitten of vanwaar je zo het water in kunt stappen op een hete zomerdag. Of waar je bij vorst de schaatsen kunt onderbinden.

"We staan nu op de oude Boompjesmarkt van Coevorden, alle activiteiten vinden vandaaruit plaats. Als er een waterbassin komt, ja dan hebben wij geen ruimte meer voor onze activiteiten op de markt", verzucht Westerkamp.

Gemeente optimistisch

De gemeente ziet geen reden voor zorgen: "We willen ook graag dat de Havendagen blijven bestaan en we denken dat dat ook met de nieuwe invulling van het gebied kan. De haven zelf blijft even groot, dus er is niet minder ruimte voor schepen", laat een woordvoerder weten.