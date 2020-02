Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Na een romantische Valentijnsdag met je lief zijn er dit weekend weer verschillende evenementen te beleven in onze provincie. Je kunt genieten van muziek, natuur en kunst.

Hieronder staan een aantal tips voor dit weekend.

Wandelen door het Hunzedal

Heb je te veel chocolade gegeten op Valentijnsdag en moet dat extra pondje er nu af? Een wandelexcursie door Bonnerklap kan helpen. Zaterdagochtend 10.00 uur begeleidt een gids je door de natuur van het Hunzedal. Onderweg informeert hij je over onder meer de hermeandering van de Hunze en de planten en dieren die in het gebied zijn te vinden. De wandeling duurt twee uur lang; stevige wandelschoenen zijn aanbevolen. De wandeling start bij het infopaneel bij de brug over de Hunze aan de Noordveensedijk.

Kinky Boots

In Emmen is dit weekend de musical Kinky Boots te zien. Tijdens deze feel-good show zijn onder meer liedjes van Cindy Lauper te horen. De musical, die is genomineerd voor 10 Musical Awards, kan op zowel zaterdag als zondag worden bezocht. Op de website van het Atlas theater zie je de voorstellingstijden en prijzen.

Tentoonstelling in Westerbork

Zaterdag start de tentoonstelling 'Het verdriet van de bevrijding' bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Met onder meer persoonlijke voorwerpen, foto's en verhalen staat de schaduwzijde van de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog centraal. Veel kampoverlevenden en voormalige onderduikers kregen in Nederland, na jaren verschrikking, te maken met een kille ontvangst. Kijk hier voor de openingstijden en prijzen.

Strijkkwartet in museum Vosberg

Mozart en Mendelssohn zijn zaterdag te horen in Museum Vosberg in Eelde. Het Helikon Strijkkwartet, dat eerder in het Amsterdamse Concertgebouw en TivoliVredenburg optrad, zal de klanken produceren. Het concert begint om 20:15 uur, toegangsprijs: 15 euro (inclusief consumptie). Kijk voor informatie op de website van het museum.

Kunsttentoonstelling Emmen

Kunstliefhebbers kunnen zowel zaterdag en zondag in de Vlinderstad terecht. In CBK Emmen worden vanaf zaterdag 117 kunstwerken van zowel professionals, als amateurkunstenaars getoond. In deze tentoonstelling hebben ze zich laten inspireren door het thema 'Toekomstdenken'. Beelden, schilderijen, kunstwerken gemaakt van textiel, het zijn om kunstwerken van allerlei soorten en maten. Bezoekers kunnen ook hun stem uitbrengen op hun favoriete werk.

Cubaans swingen in Hoogeveen

Op zondag is het swingen geblazen met de Pasión de Buena Vista in De Tamboer in Hoogeveen. Bij de show vol Cubaanse zang en dans kun je onder meer genieten van cha-cha-cha en salsa. Het avondje in de sferen van Havana begint om 16.00 uur en kost 34,50 euro. Interesse? kaartjes kun je kopen op de website van De Tamboer. Vamos!

Fijn weekend!