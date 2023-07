Vijf jaar cel geëist tegen Emmenaar (20) voor woningoverval

De twee belden bij een woning aan voor de koop van een PlayStation. De daders gingen ervandoor zonder te betalen en lieten de bewoner gewond achter. Het slachtoffer had een steekwond aan zijn lever en moest met spoed worden geopereerd. De PlayStation was via Marktplaats te koop aangeboden. De agenten kwamen via dat platform en telefoongegevens achter de identiteit van de Groninger. Die man werd begin januari aangehouden. Hij bekende zijn rol in de woningoverval.