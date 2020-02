Dierenarts van Wildlands leidt fokprogramma withandgibbons

De slingeraap is een bedreigde diersoort en daarom maken dierentuinen afspraken met elkaar over het in stand houden van de populatie. Job Stumpel leidt dat fokprogramma, waar wel tachtig dierentuinen aan meedoen.

Waarom is de withandgibbon een bedreigde diersoort?

"In het wild gaat het niet zo goed met ze. In Azië worden bossen omgehakt en baby'tjes worden als huisdieren gehouden. Door die ellendige dingen komt hun populatie enorm onder druk te staan en wij als dierentuin helpen mee om die soort te behouden."

Hoe ziet zo'n fokprogramma eruit?

"In Europa zijn ongeveer tachtig dierentuinen aangesloten bij de European Association of Zoos and Aquaria. Voor verschillende bedreigde diersoorten zijn er fokprogramma's opgesteld, ook voor de withandgibbons. Ik coördineer namens Wildlands dat fokprogramma, terwijl andere dierentuinen fokprogramma's van andere dieren coördineren. Over een poosje mag ik ook het programma van een schildpaddensoort leiden. Het coördineren houdt in dat ik bepaal welke gibbons waar, met wie, hoeveel jongen mogen krijgen. Ik kijk dan wat genetisch het best is voor de populatie. Je moet bijvoorbeeld ook niet alleen maar jongen krijgen uit één paar. Dan zorgt later voor inteelt."

Doen die withandgibbons dan alles wat jullie willen?

"Gelukkig doen withandgibbons niet zo moeilijk. Ze vinden elkaar meestal wel aardig wanneer je een mannetje en een vrouwtje bij elkaar zet. Niet altijd, hoor. Het is wel eens gedoe, net als bij mensen, maar gibbons zijn wat vrijer in hun partnerkeuze dan mensen."

Zijn er dieren in Wildlands die wel moeite hebben om te paren?

"We zouden zo graag jonkies van onze pelsrobben willen. Die doen ook mee aan zo'n fokprogramma en we hebben de aanbeveling gekregen om pelsrobjes te fokken, maar ze willen niet. Dat is in het hele fokprogramma overigens een dingetje."

Misschien helpt het om de setting wat romantischer te maken? Het is tenslotte Valentijnsdag.

"Ze hebben niet zoveel met Valentijnsdag, ben ik bang. De paartijd van de pelsrobben is in juni, ongeveer. Dus begin juni moeten we maar eens met ze gaan praten over wat ze fijn vinden.