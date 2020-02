Zoektocht naar doorrijder Hoogeveen na ongeluk

Op dinsdag 4 februari ging het mis. "Ze was om 6.40 op weg naar het werk en reed op de Industrieweg in Hoogeveen", vertelt Gosink. Plots moest dochter Nathalie uitwijken en knalde op de stoep. "Er kwam een auto van de rotonde af op haar weghelft waardoor ze moest uitwijken. Ze had een airbag in de stoel die is uitgeklapt, de wielen zijn kapot, de onderkant van de auto is kapot, de stuurinrichting is kapot. Het is een gigantische schadepost."

Pijnlijke ribben

De tegenligger reed dus door. Gosinks dochter raakte lichtgewond. Haar ribben zijn zwaar gekneusd en daar heeft ze nog altijd flink last van. Een kenteken kon ze in de gauwigheid niet ontwaren. "Het was een donkere, kleine auto. Een Polo of Corsa ofzo", zegt Gosink. "We hebben camerabeelden opgevraagd, maar bedrijven daar hebben geen camera's. Ook is er aangifte gedaan."

De familie hoopt dat iemand wat heeft gezien die ochtend en dat de andere bestuurder gevonden wordt. "Ik hoop dat ze dan niet alleen voor de kosten moet opdraaien, dat kan ze gewoon niet. Ze leent nu een auto, want ze heeft hem nodig voor werk."