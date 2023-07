Presentator Hennie Kuijer voor even terug op het oude nest in Hemmeltied

Hennie Kuijer presenteerde ruim 25 jaar het Radio Drenthe-programma Hemmeltied. In juni 2016 nam ze op 70-jarige leeftijd afscheid. Vanmorgen was ze speciale gast in het programma.

Kuijer begon ooit bij het Drents Programma op Radio Noord, toen die zender nog in twee provincies uitzond, maar verhuisde mee toen Radio Drenthe in 1989 zelf begon met uitzenden.

'Gouden tijd '

Kuijer deed toen op 1 januari de allereerste uitzending samen met toenmalig hoofdredacteur Henk ten Oever vanuit cultureel centrum De Kolk in Assen. "En er kwam een zaterdagochtendprogramma dat beslist Drents moest zijn. Zo is Hemmeltied ontstaan", zegt Kuijer. Ze vond live radio het leukst. "Dat is spontaan en dan kan er ook wat fout gaan."

"Mensen bleven er in die tijd voor thuis. Dat was de gouden tijd, toen kon er nog heel veel. Het mooiste was dat we op locatie gingen. Dan kwam je in een zaal waar mensen blij waren dat je er was. Radio was toen nog heel belangrijk."

Koektrommels

Na haar afscheid is ze niet stil blijven zitten. Kuijer heeft in een aparte ruimte langs de muur in haar huis ruim 2.000 koektrommels staan, die verzamelt ze. "Mensen brengen ze ook wel langs en vaak zit er dan ook nog wat in, heel veel brillen bijvoorbeeld, of kinderspeelgoed. ik heb wel honderd trommels met de meest uiteenlopende spullen."

In die ruimte ontvangt ze ook groepen. "Er is ruimte voor 24 mensen. Ik heb er ook een soort toneelvoorstelling bij bedacht. Dus ik vermaak mensen een uurtje. En mensen komen zelf ook met verhalen, de trommels maken herinneringen bij ze los. Daar kan ik erg van genieten."

Boerenboeldag

Ook is Kuijer actief als vrijwilliger bij Museumboerderij het Pasmanshuus in Ruinen, dat helemaal is ingericht zoals vroeger, met werktuigen die vroeger werden gebruikt. "Volgende week zaterdag 22 juli hebben we een boeren boeldag georganiseerd. Een beetje in de trant van de jaren vijftig, toen mensen niks konden meenemen als ze emigreerden naar bijvoorbeeld Canada. Er zijn veel spullen ingebracht. De opbrengst is voor het museum."