Wat weet jij van het nieuws van deze week? Maak de nieuwsquiz!

Er was deze week veel boosheid over de doodgeschoten wolf. Burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld gaf toestemming om het dier dood te schieten, en daar waren verschillende natuurorganisaties niet blij mee.

En er komt een einde aan het tijdperk Mark Rutte in de Nederlandse politiek. Deze week maakt de demissionair minister-president bekend dat hij vertrekt uit de politiek. Er was ook veel te doen over zijn auto. Weet jij in welke bolide hij rijdt? En een jonge ooievaar wordt opgevoed door echtpaar uit Zwartemeer. Naar welk bekend persoon is hij vernoemd? Test jouw kennis van het nieuws van de afgelopen week in onze nieuwsquiz!