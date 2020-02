'De zwartste bladzijde uit de Armeense geschiedenis'

Op 24 april 1915 lieten Ottomaanse militaire leiders honderden vooraanstaande Armeniërs oppakken en vermoorden in Istanbul. Vervolgens beval de minister van Binnenlandse Zaken van het toenmalige Ottomaanse Rijk, het huidige Turkije, de deportatie van de Armenen uit zijn land. In de zomer van 1915 leidde dit tot gedwongen deportaties en voettochten naar de woestijnen van Irak en Syrië. Honderdduizenden (of meer) Armenen stierven van de honger, uitdroging en wanhoop. Het huidige Turkije ontkent de genocide en spreekt van een burgeroorlog.

Ara Petrosyan, een 38-jarige Armeen, noemt de genocide de zwartste bladzijde uit de geschiedenis van zijn land: "Ongeveer tachtig procent van de Armeense families heeft wel iemand verloren tijdens deze volkerenmoord."

Aangrijpend

Het Drents Museum bezocht afgelopen week verschillende bijzondere plekken waar sporen van de lange en roerige Armeense geschiedenis zichtbaar zijn. Vandaag stond het genocidemonument op het programma. Deze plek maakt veel indruk op conservator Wijnand van der Sanden: "Je voelt hier de zwaarte van de geschiedenis. Een bezoek aan het genocidemuseum en het monument heeft dezelfde impact op mij als een bezoek aan Dachau en Bergen-Belsen."

Scheiding en eenheid

Het monument in Jerevan werd in 1967 geplaatst, kort na de herdenking van 50 jaar genocide. In 1995 opende het museum over dit onderwerp de deuren. Het genocidemonument bestaat uit een 44 meter hoge stèle die de spirituele wedergeboorte van het Armeense volk representeert. Een diepe scheur symboliseert de scheiding van de West- en Oost-Armeense bevolking en tegelijkertijd de eenheid. In het midden van het monument brandt het eeuwige vuur.

Ara Petrosyan zegt het eeuwige vuur het belangrijkste herdenkingssymbool is voor de onschuldige slachtoffers van de Armeense genocide: "Toen we kinderen waren, gingen we hier met onze ouders heen. Nu doen wij hetzelfde met onze kinderen. Hiermee geven we onze geschiedenis en het herdenken van de genocide door."

Assen

In Assen staat ook een monument voor de slachtoffers van de Armeense genocide, op begraafplaats De Boskamp. Hier wordt elk jaar op 24 april, de nationale herdenkingsdag, met een kranslegging de volkerenmoord herdacht. Het monument is een initiatief van de Armeen Nicolai Romashuk uit Assen.

De delegatie van het Drents Museum keert morgen weer terug naar Nederland. De tentoonstelling In de ban de Ararat is vanaf 12 april te zien in het Drents Museum in Assen.

