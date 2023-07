Laatste keer Art-To-Go Ruinen: 'Stoppen op het hoogtepunt'

De schilderijen hangen recht, de beelden zijn stofvrij en de vloer is geveegd: Art-To-Go Ruinen is klaar voor een nieuwe editie, de vijfde inmiddels.

In een voormalige schuur van Staatsbosbeheer, tussen Echten en Ruinen, exposeren dertig kunstenaars uit de regio hun werk. De kunst is te koop voor een zacht prijsje, het is niet voor niets dat het 'art-to-go' heet.

Einde project

"We hebben altijd gezegd dat we een periode van vijf jaar heel mooi vinden", duidt Echten de beslissing. "We doen dit allemaal vrijwillig en er gaat ontzettend veel tijd inzitten. Dat is niet erg, maar onze gezinnen en werk vergen ook tijd. Dus stoppen we op het hoogtepunt."