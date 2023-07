Oostermoer bestaat 153 jaar, maar is niet gedateerd

Als het aan organisator Esther Pepping ligt vertrekt de cameraploeg niet voordat elk onderdeel van de tentoonstelling Oostermoer is vastgelegd op video. Het is inmiddels de laatste dag van deze editie in Zuidlaren en Pepping kijkt met trots terug op wat al is bereikt. "Zuildaren bruist. We hebben een ontzettend leuk programma en we hebben ontzettend veel bezoekers, dus wij zijn tevreden. Wij zijn blij."