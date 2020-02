Vakantie! Sta jij ook in de file naar de sneeuw?

De grootste kans daarop is in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. In die landen hebben de scholen namelijk óók vakantie. In Duitsland was het gistermiddag al druk.

De sneeuwcondities in de wintersportlanden zijn nu goed. Daarom zullen veel mensen richting de bergen rijden. Dat leidt tot files in Frankrijk, vooral ten oosten van Lyon, en in Oostenrijk onder meer op de Fernpassstrasse. Terugkerende wintersporters moeten rekening houden met lange wachttijden bij de grensovergangen.

De belangrijkste knelpunten in Zwitserland zijn de A1 Zürich-Bern en de A2 Basel-Chiasso bij de Gotthardtunnel.

Blijf je lekker in Nederland? Dan heb je niets te vrezen: volgens de ANWB valt het mee met de drukte op de weg hier, er worden geen files verwacht.