ROEG Junior: activiteiten deze voorjaarsvakantie

Wil je nou weten wat er allemaal te doen is? Hier een overzicht van alle ROEG! Junior activiteiten in de voorjaarsvakantie. Meer activiteiten zijn te vinden in de ROEG!-agenda.

Doemiddag: 'Groen om je heen'

Doe mee met een speurtocht en 'doe-spelletjes' bij het Duurzaamheidscentrum Assen en leer van alles over de dieren die leven in het bos. Meer informatie vind je hier.

Speurtocht Natuurplaats

Lekker speuren is altijd leuk. Bij de Natuurplaats Noordsche Veld is de hele voorjaarsvakantie (met uitzondering van maandag) een routeboekje te halen met leuke opdrachten. Meer informatie vind je hier.

OERRR Natuurontdekkingstocht

Ga op ontdekkingstocht door het Dwingelderveld. Tijdens deze wandeling mag je de boswachter het hemd van het lijf vragen. Misschien zie je zelf nog wel speciale dieren? Meer informatie kan je hier vinden.

ROEG! Hoek: kraanvogels vouwen

Kom naar de ROEG! Hoek in De Wijk voor deze leuke knutselmiddag. De middag staat in het teken van de kraanvogel. Een heel bijzonder dier, waarom? Dat hoor je in de ROEG! Hoek. Meer informatie over de middag kun je hier vinden.

OERRR Schapendag

Wil je van alles weten over lammetjes en schapen. Kom dan naar de OERRR Schapendag in Nationaal Park Dwingelderveld. Er zijn allemaal activiteiten met wol en er is een speciale schapen speurtocht. Meer informatie is hier te vinden.

OERRR Wildwandeling

Droom jij ervan om boswachter te worden? Dan is deze wandeling voor jou. Ga samen met een gids op pad over het Dwingelderveld en ontdek van alles. Van pootafdrukken, tot veren. Misschien zie je nog wel een ree of roofvogel. Meer informatie kun je hier vinden.

Wild op woensdag

Altijd al willen weten hoe je kunt overleven in het wild? Kom naar "Wild op woensdag" bij het Drents-Friese Wold. Deze middag leer je hoe je vuur maakt, hoe je kunt zien of er wilde dieren in de buurt zijn en wat je kunt eten in de natuur. Meer informatie over deze middag vind je hier.

Hutten bouwen

Kom hutten bouwen bij Natuurplaats Noordsche Veld. Het hout, zagen en ander gereedschap staat al klaar. Meer informatie over deze middag kun je hier vinden.

OERRR Braakballen pluizen

De uil is een bijzondere vogel. Altijd al nieuwsgierig geweest naar wat dit beestje allemaal eet? Kom dan braakballen pluizen in Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Meer informatie vind je hier.

Boswachterslab 'Vogels in de winter'

Ga op zoek naar de mooiste vogels van het Drents-Friese Wold. Naast speuren naar vogels is er ook gelegenheid om je eigen nestkastje te maken. Wil je meer weten over deze activiteit, klik dan hier.

Voorjaarsmiddag Natuurplaats

Deze middag mag je meehelpen met het maken van een insectenakker. Eén van de nieuwe raatakkers wordt samen met kinderen en ouders dit voorjaar ingericht als een nieuw thuis voor verschillende insecten. Ook zijn er deze middag meerdere knutselactiviteiten die met het thema 'voorjaar' te maken hebben. Een volle middag dus op Natuurplaats Noordsche Veld. Meer informatie vind je hier.

Blijf vooral niet binnen, maar ga lekker eropuit nu je een weekje vrij bent. Er is genoeg te beleven.