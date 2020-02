Keep them Rolling komt naar Coevorden en Westerbork

Het programma begint op 4 april en duurt tot en met 11 april. 200 legervoertuigen met 400 vrijwilligers, die dagenlang in en om Coevorden en Westerbork te vinden zijn met allerlei activiteiten.

Basiskamp Keep Them Rolling (Rechten: Keep Them Rolling)

Tijdens de bevrijdingsfestiviteiten verblijven de 400 soldaten van Keep Them Rolling in een bivak net buiten het dorp. Ook daar is van alles te zien. Het bivak moet er ongeveer zo uitzien als 75 jaar geleden.

Militaire voertuigen van Keep Them Rolling (Rechten: Keep Them Rolling)

Bekijk op de kaart hieronder de routes van 7, 8, 9 en 10 april. Klik op een punt om de volledige routebeschrijving te zien. Die routebeschrijvingen zijn aan de lange kant, dus die zijn beter te bekijken op je pc of laptop.

Er zullen officiële momenten zijn, zoals een kranslegging en een defilé, maar ook wordt de bevrijding van Coevorden nagespeeld door vijftig re-enacters en Canadese en Duitse voertuigen.

Ook is er een concert van de Johan Willem Friso kapel, een gezamelijke kerkdienst, een een zogenoemde 'poppy drop' boven het centrum van Coevorden, waarbij duizenden papieren klaprozen vanuit een vliegtuig naar beneden worden gestrooid.

Keep Them Rolling

Bij Westerbork is vooral veel te doen rondom parachutisten. Tussen Witteveen en Westerbork wordt Operation Amherst nagebootst, en in een feestelijk aangekleed Westerbork worden de para's samen met Keep them Rolling groots en muzikaal ontvangen. Ook komt er nog een bevrijdingstour door Rolde.