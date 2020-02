Iwema niet blij met puntje in Shadrinsk

Vier series en één punt. Dat was de score van Jasper Iwema uit Hooghalen vanochtend tijdens finale 5 in de strijd om het wereldkampioenschap ijsspeedway in het Russische Shadrinsk.

Iwema pakte een punt in zijn tweede heat, die hij reed tegen zevenvoudig wereldkampioen en huidig klassementsleider Dmitry Khomitsevich, Daniil Ivanov en landgenoot Bart Schaap. Schaap behaalde overigens geen enkel punt.

Door het resultaat blijft de Drent steken op de 12e plaats in het tussenklassement.

'Één punt is niet wat we willen, maar we komen van ver'

"Natuurlijk ben ik niet tevreden met de resultaten van vandaag. Één punt in de heats is niet waar we willen eindigen. Maar we komen van ver na de ongelukken. Vandaag was het belangrijk om op de fiets te blijven en vertrouwen te bouwen. Ook de omstandigheden waren moeilijk. Het ijs was erg hard en dat maakte het niet makkelijker om mijn ritme te vinden. We zetten stappen en dat is het belangrijkste. Morgen gaan we verder werken aan onze vooruitgang", aldus Iwema.

Morgen is dus finaledag 6, opnieuw in Shadrinsk.