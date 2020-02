Huis van ouders vermoorde Ralf Meinema overhoop gehaald

De ouders, die deze week besloten het tipgeld in de onopgeloste kofferbakmoord te verhogen naar 100.000 euro, houden een dubbel gevoel over aan het overhoop halen van hun huis. "Het kan niet om een gewone inbraak gaan. Want gouden sieraden en een bedrag aan papiergeld van 400 euro, dat in een opengetrokken kastje lag, dat is gewoon blijven liggen. Alleen een zakje met kleingeld is weg. Dat is juist het gekke", vertelt vader Wietze Meinema.

De foto en de urn

Het echtpaar dat op vakantie was in Duitsland, werd op 23 december gebeld, dat er ingebroken was in hun huis. "Het enige wat ik toen wilde weten was of de foto en de urn met de as van Ralf nog op de schoorsteenmantel stonden. Dat was gelukkig zo, de rest was niet van belang", vertelt vader Meinema nu.

Het ongenode bezoek aan hun woning is verder stilgehouden. Maar er is forensisch onderzoek gedaan. Omdat ook het vermoeden bestond bij de politie dat er mogelijk een verband was met de moord op de 31-jarige Ralf Meinema. "Er is niks gevonden. Maar wij vinden het een rare zaak. En dan ook nog een belletje, op je vakantieadres, een dag voor de verjaardag van onze Ralf. Die zou anders op 24 december 34 jaar zijn geworden. Onze oppas van het huis, die de vissen voerde, die ontdekte dat alles overhoop was gehaald", vertelt moeder Ingrid.

In kofferbak

Ralf Meinema (31), die zelf in Klazienaveen woonde, werd op 31 maart 2017 dood gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes, die op de kant van het Stieltjeskanaal hing. De trekhaak had voorkomen dat de auto onder in het kanaal verdween. Het lichaam van de vermoorde Meinema was zwaar toegetakeld. Daar willen de ouders verder niet op praten. Maar het beeld staat scherp op hun netvlies, en het zal nooit meer verdwijnen, zo vertellen de ouders vandaag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Gouden tip?

De zaak is nog altijd onopgelost en er zat ook weinig schot in. Met het uitloven van een hogere beloning voor de gouden tip, van 50.000 naar 100.000 euro, hopen Ingrid en Wietze Meinema de zaak los te trekken. Elf tips heeft het inmiddels opgeleverd, die na een oproep in de tv-uitzending via Opsporing Verzocht, bij de politie binnenkwamen. Of de gouden tip erbij zit, dat weten Wietze en Ingrid niet. "De recherche laat weinig los. Alles in het belang van het onderzoek", zeggen ze dan. "Maar het geeft ons wel hoop. Kennelijk geeft de hogere beloning wel een duwtje in de goede richting."

De ouders van Ralf Meinema hebben er alles voor over, om de moordenaar van hun zoon te vinden (Rechten: RTV Drenthe)

Leven vol spanning

Ook haar eigen telefoonnummer en mailadres, gooide moeder Ingrid deze week in de strijd, om waardevolle tips los te krijgen. "Alles voor onze Ralf. Dit beheerst ons leven. We hadden altijd als gezin schik met elkaar. Alles is na 31 maart 2017 zo anders geworden. We kennen geen vreugde meer. Alles in ons huis staat onder spanning", vertelt Ingrid. "Onze oudste zoon stapte laatst ons huis binnen. Die zei meteen, wat een spanning voel ik hier ma, zodra ik over de drempel stap. En dat is ook zo. Het is voelbaar, al bijna drie jaar."

Inmiddels heeft ze op haar eigen mobiele nummer één tip gehad. "Van een persoon, die zei meer te weten wie ermee te maken heeft. Ik heb hem doorverwezen naar de politie, en als hij dat niet wilde zijn verhaal via misdaad anoniem te melden. Ik vond het in elk geval wel waardevol. Hij noemde een naam. Maar het verhaal wat hij deed was bij ons wel bekend. En ik hoop dus dat hij de melding verder heeft gedaan."

Reacties op de mail

Ook zijn er veel reacties binnengekomen op haar mailadres. "Maar dat is van alles. Er zitten veel steunbetuigingen bij, maar ook veel bagger. Mensen die omwille van het geld van alles melden. Daar kijken we doorheen."

Op 31 maart is het drie jaar geleden dat de ouders het doodsbericht kregen van hun zoon, dat hun Ralf vermoord in de kofferbak van zijn Mercedes was gevonden. "Ik hoop toch zo dat we voor die tijd weten wie dit gedaan heeft en waarom. Ik moet er niet aan denken dat we nog tijden moeten wachten op een oplossing in deze zaak", besluit Wietze Meinema. Moeder Ingrid vermoed dat haar zoon het slachtoffer is van iets waar hij per toeval tegenaan gelopen is. "Hij heeft iets gehoord of gezien, wat hij niet had moeten zien. En ik vrees dat dat hem het leven heeft gekost."

'Alles voor over'

De verhoogde beloning moet nu, zo hoopt Wietze, 'de ware tip' boven brengen. "Er zijn mensen die veel meer weten, maar blijven zwijgen. Waarom? Help ons de zaak op te lossen. Ze moeten beseffen wat ze ons aandoen. We hebben als ouders nooit rust." Ondertussen denkt Wietze ook alweer na over een volgende stap, mocht de 100.000 euro niet leiden tot de gouden tip. Wat dat is, en of het bedrag nog verder omhoog gaat, dat kan hij nog niet zeggen. "We hebben er in elk geval alles voor over."

Als er mensen zijn die niet met de politie over deze zaak willen spreken, maar wel belangrijke informatie hebben, dan kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met de ouders op telefoonnummer: 06-58844027 of via ingridmeinema41@hotmail.com.

