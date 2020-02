Geen steun van LTO voor boerenactie is geen probleem voor FDF

Nu wel naar Den Haag

Aankomende woensdag staat de actie gepland, en gaan boeren op de trekker naar Den Haag. Ubels heeft de trekker al een tijdje klaar staan. Hiermee doelt hij op een actie die eerder stond gepland op 5 februari, maar die werd afgeblazen. De actiegroep wilde wachten op nieuwe inzichten in de stikstofcijfers van het RIVM. De analyses van de stikstofcijfers worden op 20 februari verwacht, maar hier gaan ze toch niet op wachten. Want als je actie wilt, dan moet je dat voor de beslissing doen, zegt Ubels. "Als je duidelijk wilt maken dat ze misschien niet hele goede keuzes maken en als je ze daar van wilt overtuigen, dan moet je dat doen met heel veel aandacht. En aandacht kunnen wij met trekkers genereren en dat moet je dan voor de beslissing doen."

Van vrijwilligers naar leden

De Drents bestuurder van FDF komt op het laatste moment in Cassata nog met een nieuwtje. De organisatie van FDF gaat binnenkort veranderen. Van vrijwillige organisatie worden ze een ledenorganisatie. "Wij zijn heel lang vrijwillig bezig geweest en we stoppen onze ziel en zaligheid hierin als bestuur. Maar we zijn maar met zijn zevenen, en we hebben allemaal een groot bedrijf thuis. Dus dat is haast niet te doen."

Daarom moest er iets veranderen. Al hadden ze als organisatie wel een beetje moeite met de beslissing om over te gaan naar een organisatie met leden. "Want als je geld vraagt van de boeren, dan moet je ook daar heel veel voor terug doen." Daarom leggen ze zichzelf de verplichting op om geld te verdienen voor de boer. Dit willen ze doen door een keurmerk op te zetten met de naam Farmer Friendly. "Dat betekent dat de boeren van de omzet van de supermarkt een percentage krijgen, dat gaat in een coöperatie en dat gaan we een op een uitkeren aan de leden," aldus Ubels.

Jos Ubels van Farmers Defence Force over het boerenprotest van aankomende woensdag

En wil je de hele uitzending van Cassata terugluisteren, klik dan hier.

Abonneer je op deze podcast

De Cassata-podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |

RTV Drenthe Podcasts

Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele onderwerpen die spelen in Drenthe.

Binnen de Muren: Hoe is het leven in de gevangenis? Marjolein Knol dook gevangenis Esserheem in en sprak met gedetineerden en bewaarders.

Drenthe Doc: In Drenthe Doc geven de mooiste radiodocumentaires en hoorspelen van Radio Drenthe opnieuw een podium.

Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen weekend van FC Emmen door. Daarnaast is er ook plaats voor andere sport uit onze provincie.

Oerend HarTT: In deze vierdelige serie worden sterke verhalen over de TT in Assen verteld. De verhalen komen van de baan, maar ook van de campings en uit de stad.