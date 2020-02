Assen houdt meer dan 6 miljoen over van FlorijnAs-project

Zoals het er nu naar uitziet houdt Assen 6,3 miljoen euro over van het project FlorijnAs. Er was jaren geleden een risicopot gemaakt met daarin 12 miljoen euro om tegenvallers op te vangen. Daarvan is bijna de helft gebruikt. En als alles meezit, en er gebeuren bij de aanleg van tunnel De Maten geen gekke dingen, dan blijft de rest over.

Het grote infrastructurele project FlorijnAs ging in 2008 van start, en wordt dit jaar afgerond. Voor 200 miljoen euro heeft Assen met vooral rijksgeld de stad beter bereikbaar willen maken. Het geld is afkomstig van de zogeheten pot met Zuiderzeegelden. Dat is de pot met ruim twee miljard, die het Noorden kreeg als compensatie voor het niet doorgaan van de snelle spoorlijn naar het noordelijk landsdeel.

Beter bereikbaar via weg, spoor en water

Assen profiteerde ook flink mee van de compensatiegelden. De provinciehoofdstad maakte het plan FlorijnAs, om de stad beter bereikbaar te maken, via weg, spoor en water. Zo zijn de Vaart en het Kanaal weer bevaarbaar gemaakt, zijn er bruggen en sluizen aangelegd, en is de stadsboulevard aan de oostkant van de stad grotendeels klaar. Die bestaat uit een verbrede Industrieweg, een autotunnel voor het station langs, en een vernieuwd stationsplein voor aan- en afrijdend verkeer. Ook zijn er nieuwe op- en afritten bij Assen-Zuid gekomen, als extra afslag van de A28 naar het TT-Circuit. De laatste grote klus is nog bezig in de stadsboulevard. Dat is de aanleg van een spoortunnel bij De Maten, om Assen-oost beter te ontsluiten. Dat werk is bijna afgerond.

Meevaller niet lukraak besteden

Assen maakt nu alvast de financiële balans op, en komt uit op een meevaller van meer dan 6 miljoen. Geld dat Assen goed kan gebruiken, gezien de miljoenentekorten, waardoor de provinciehoofdstad onder preventief toezicht staat van de provincie. Voor 1 mei moet er een herstelplan bij de provincie liggen met een structureel sluitende begroting.

Maar de overgebleven miljoenen kunnen niet lukraak besteed worden aan allerlei projecten in Assen, zo waarschuwt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. Over de besteding van het rijksgeld zijn namelijk afspraken gemaakt. "Op basis van het convenant en de overeenkomsten met het Rijk, moet het geld ingezet worden voor infrastructurele projecten."

Geld naar fietssnelweg en ontsluiting Kloosterveen

Daarom verdeelt het college het geld over de fietssnelweg tussen Assen en Groningen (1,8 miljoen euro) en de aanleg van een derde hoofdontsluitingsweg naar Kloosterveen (1,5 miljoen). Verder willen B en W nog 500.000 euro achter de hand houden voor de risicopot van de FlorijnAs. De rest, 2,5 miljoen euro, stoppen ze in een reservepot voor het Mobiliteitsplan. In dat uitvoeringsplan staan voor de komende jaren allerlei fietspaden en wegen die verbeterd worden.

Deze voorstellen komen aan bod in de raad op 23 april, waar het college het financiële herstelplan voor Assen wil bespreken.

