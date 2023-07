De Week van Drenthe: Nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd en ophef over doodschieten wolf

Veel ophef over de doodgeschoten wolf die een boer aanviel in Wapse en het drukkerijmuseum in Meppel opende dinsdag toch weer de deuren. Hier lees je het belangrijkste nieuws van afgelopen week in Drenthe.

Vorige week zondag gaf burgemeester Rikus Jager van Westerveld de opdracht om de wolf dood te schieten die een boer uit Wapse had aangevallen. Dit besluit hield de gemoederen flink bezig maandag. Dierenorganisaties deden aangifte en de nationale politiek vraagt om meer actie tegen de wolf. Jager blijft achter zijn besluit staan. "Op dat moment kon je geen ander besluit nemen. Wat moet je dan gaan doen op het moment dat hij ook al mensen heeft aangevallen?"

Drukkerijmuseum

Het Drukkerijmuseum in Meppel kondigde onlangs aan per 1 juni de deuren definitief te sluiten, maar dinsdag zijn de deuren toch weer open gegaan. Ondernemers in de buurt bieden financiële ondersteuning, tot grote blijdschap van Co Nagelkerke van het museum. "Ze hebben sponsoractie opgezet, ze hebben een garantie gegeven tot een bepaald bedrag om ons door te kunnen laten gaan, zeker het eerste jaar."

Kritiek op coalitieakkoord

Woensdag zijn de gedeputeerden geïnstalleerd van het nieuwe Drentse provinciale bestuur. Maar de oppositie heeft flinke kritiek op het coalitieakkoord van BBB, VVD, PvdA en CDA. "Te weinig keuzes, veel te veel voortzetting van huidige beleid, alles nog veel te veel open, te weinig financiële onderbouwing. Aan de andere kant is dit een akkoord op hoofdlijnen en dat is een hele bewuste keuze", blikt politiek verslaggever Serge Vinkenvleugel terug.

School De Kiel gaat dicht

Komende week is de laatste week voor de zomervakantie in het noorden van Nederland. Voor leerlingen op scholen betekent dat alles afronden en afscheid nemen. Maar niet voor leerlingen van de basisschool in De Kiel. Hier zijn na de vakantie te weinig leerlingen over, waardoor de school de deuren sluit. "Doordat er zo weinig leerlingen zijn is het fijner om te concentreren. En ook worden de ruzies sneller opgelost en dat is ook fijn", vertelt leerlinge Lisanne over haar school.

Zorgen over schooluitjes