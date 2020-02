Sterke Turkse link in Tiendeveen

24 van de 29 goals van Tiendeveen zijn gemaakt door één speler: Ismael Ucan. De spits, met een verleden in de tweede klasse bij De Weide, is zaterdagmiddag een van zes Turkse spelers in de basis bij de formatie van Michel van Essen.

Shoarma

De trainer/coach van Tiendeveen is bezig aan zijn zevende en laatste seizoen bij de geel-zwarten. "Toen ik hier ben begonnen heb ik Yusuf (Ucan, red.) erbij gehaald. Hij haalde ook zijn broertje Ismael bij de ploeg. Zo is het begonnen", legt Van Essen vol trots uit. "Op donderdagavond na de training eten we met z'n allen shoarma."

De ster van Tiendeveen draagt de aanvoerdersband: Ismael Ucan (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

"Ik ben in vorm", glimlacht de jongste en meest trefzekere Ucan-telg. Hij hoopt er tegen VHK nog eens twee in te leggen. "De Turkse jongens zijn net. Zeggen u tegen me. Daarnaast werken ze altijd hard. Soms iets te", legt Van Essen uit.

Halve kans

Tegen VHK komt Tiendeveen niet goed voor de dag. Ucan krijgt een halve kans en is lang onzichtbaar. Na rust (0-0) beslissen de gasten uit Overijssel de partij. "Niet onze dag", besluit Van Essen.