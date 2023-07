Wedstrijd bodypainten in Altena vol met uitdagingen: 'Levend canvas moet ook naar het toilet'

Priemende oogjes

Ton Nizet en zijn model Ton, tevens partners, hebben een reis van afgelopen maart als uitgangspunt genomen voor de paint. "Toen zijn we naar Thailand geweest. We hebben olifanten gevoerd en het geloof gezien. Ook hebben we de mooie gebouwen en de gouden boeddha's gezien. We hebben gesnorkeld en we hebben de haaien gezien. Dat is allemaal in de paint verwerkt. Je maakt een heel verhaal rond die paint eigenlijk. Het is onze reis rond de wereld, eigenlijk."