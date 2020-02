Kidz Club bij inloophuis Sigrid's Garden in Emmen heropend

'Springen in gat'

Met een speciale Kidz Club, waar kinderen terecht kunnen die te maken hebben gehad met de ziekte of waarvan naasten het hebben, voorziet het inloophuis in een behoefte, zegt Rinie Huitema van Sigrid's Garden. "Zes jaar geleden is de Kidz Club gestopt omdat het opgedroogd was. Maar nu stonden er negen kinderen op de wachtlijst. Kinderen die kanker hebben gaan naar het Prinses Màxima Centrum voor Oncologie in Utrecht. Maar daarna hebben kinderen bijvoorbeeld ook behoefte om te praten, en daar zijn wij dan voor. Je hoopt natuurlijk dat je niet veel nodig bent, maar wij springen hiermee in een gat."

Tijdens de feestelijke openingsmiddag konden kinderen zich laten schminken en ook werd er beeldende therapie gegeven, waarmee gevoelens geuit kunnen worden. "Ze krijgen twee stenen. Eentje staat voor een positieve gebeurtenis. En de andere voor het negatieve, die heeft vaak te maken met een ingrijpende levensgebeurtenis. Bijvoorbeeld mama, papa opa of oma die ziek is geworden, of zijzelf", legt beeldend therapeut Rink Wiegman van het Behouden Huys uit. "Die wordt vaker ook donkerder geverfd. De positieve steen mogen ze houden. En de negatieve steen, daarvan is het de bedoeling dat ze die weggooien of begraven."

Zelf invulling geven

Hoe de Kidz Club ingevuld gaat worden, is aan de kinderen zelf. Een keer per maand wordt het georganiseerd in eerste instantie. "Ook is er een chillruimte waar ze kunnen neerploffen. Maar ook een uitje naar de bowlingbaan of bioscoop blijft populair", aldus Huitema.

Ben Haverkort, directeur van FC Emmen deed een mooie belofte bij de opening: "Hierbij hebben jullie mijn woord, dat wij FC Emmen, iets voor de kinderen gaan organiseren. Pin mij niet vast op een datum, maar er gaat iets geregeld worden. Naar een wedstrijd, of naar een training of een rondleiding door het stadion." En dat werd goed ontvangen door de aanwezige kinderen: Daarna klonk er luid applaus en gejuich in de huiskamer van Sigrid's Garden.