Noordscheschut beslist wedstrijd in openingsfase

In de 1e klasse E blijft Noordscheschut trotse koploper. De ploeg van trainer Marc van Meel won met 2-0 van Drachtster Boys. Al binnen 12 minuten stond het 2-0 door kopgoals van Nick Koster en Danny Kiekebelt. Na de vroege voorsprong was het spel van beide ploegen niet groots. Noordscheschut verzuimde om de wedstrijd eerder in het slot te gooien.

Door de overwinning blijft Noordscheschut koploper met 35 punten uit 16 wedstrijden. Drachtster Boys bezit de 10e plaats met 18 punten.

Even was er sprake van dat de wedstrijd niet door zou gaan door de hevige regenval de voorbije dagen. Noordscheschut-trainer Marc van Meel was blij dat er gewoon gespeeld werd: "Dit zijn Noordscheschut-omstandigheden. Veel wind en een moeilijk veld. We hadden het niet verwacht dat het doorging, maar ook het weer heeft hier karakter."

Vertrouwen op het collectief

Het was een bliksemstart van de thuisploeg. Twee goede kopgoals van Nick Koster en Danny Kiekebelt lieten de Schutters in een zetel zitten. Noordscheschut krijgt weinig goals tegen, een verdienste van de gehele ploeg: "De manier van scoren doet me deugd, het waren twee fantastische goals. Maar als ik ook zie wat we op het middenveld belopen om de druk op de tegenstander te houden is niet alleen te danken aan onze verdediging dat wij ook de nul houden. We zijn heel degelijk en doen het met elkaar."

Periode is mogelijk

Door de winst is Noordscheschut alweer zeven wedstrijden op rij ongeslagen. En dus komt de wekelijkse vraag over mogelijke titelkansen weer terug. Van Meel vertelt hoe hij de spelers gefocust houdt op de eerstvolgende wedstrijd: "De groep weet dat ze elke week scherp moeten zijn. We kijken na de wedstrijd hoe we er dan voor staan. We staan elke keer met een grote 'smile' na wat ons dit seizoen allemaal overkomt. Een periode pakken is op dit moment nog altijd de maximale prijs voor ons, daarna zien we wel."

De eerstvolgende competitiewedstrijd is pas 7 maart voor de Schutters. Tegenstander is dan Broekster Boys. Eerst staat er 22 februari een bekerwedstrijd op programma tegen Flevo Boys 2.