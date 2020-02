Meppeler tolhuis niet meer te missen

"We staan hier op een oude belangrijke verbindingsweg tussen Staphorst en Meppel", begint Herman Jansen van Stichting Oud Meppel tegen het selectieve gezelschap van bewoners en oud-bewoners. Ze zijn vandaag bijeengekomen om herinneringen op te doen en historische verhalen met elkaar te delen.

"'De Reggers' is voor ons een begrip," vertelt Jentinus Kreuze (88) die vandaag samen met zijn broers is teruggekeerd naar zijn ouderlijk huis. "Hier zijn we met zeven kinderen geboren, getogen en opgegroeid."

Geschiedenis Reggersweg

Op 18 maart 1771 kreeg Lucas Reggers het recht om tol te heffen op de Reggersweg nadat hij het voetpad had verbeterd en opgeknapt. Met name in de winter en bij regen waren de andere wegen in de buurt onbegaanbaar en kon men nu goed gebruikmaken van de Reggersweg. Hij bouwde ook boerderij, het rijksmonument waar in 2013 een hevige brand woedde.

Tot zijn 23e woonde Kreuze in de boerderij. De familie Kreuze was de laatste familie waar tol werd geïnd. "Af en toe kwam er een bezoeker over dit, oorspronkelijk zandpad. Met name op donderdag Meppeldag kwamen mensen vanuit Staphorst binnendoor om naar de markt te gaan in Meppel."

Moeder Kreuze inde de tol en droeg deze af aan de eigenaar van de brug. In die tijd was de brug nog in particulier bezit. "Alle fietsers moesten door het hek om verder te kunnen", legt Kreuze uit. ""Een paard kostte 10 cent, een koe kostte 5 cent, voetgangers kostte 2,5 cent. Het was het 'halve stuiverspadje', zo heette dat hier."

Huidige bewoners

William Bijker en Renske Bijkerk kochten de boerderij vijf jaar geleden. Door de brand hebben ze het pand volledig moeten restaureren. Maar dat weerhield ze niet het pareltje te kopen. "Het verhaal van het tolhuis was toen al wel bekend in Meppel. Het is een mooi plekje naast de Reest. Toen het na de brand te koop kwam dachten we meteen 'dit moeten we hebben'", vertelt Bijker.

Even waren de nieuwe eigenaren bang dat het tolbord te veel toeristen zou trekken. Maar door Stichting Oud Meppel konden ze toch worden overtuigd. "Nu hangt het erop en is het echt super leuk!" Het bord blijft wel in het bezit van Stichting Oud Meppel. "We kunnen ons geen betere beschermers denken en geen betere plek dan hier aan de gevel van het tolhuis aan de Reggersweg!"

En de broers Kreuze? Die vinden het ook prachtig. "Dit vind ik geweldig. Het is echt een cultuur-historisch plekje hier. Alle landerijen hier omheen en ook met dit gebouw. Dat dit zo mooi is opgeknapt dat doet ons goed."