Drie punten na 'lelijke overwinning' ACV

ACV heeft vandaag een belangrijke stap gezet in de stand van de Hoofdklasse B. De ploeg van trainer Fred de Boer won met 2-3 in de uitwedstrijd tegen Purmersteijn. Door het gelijkspel van Eemdijk tegen Flevo Boys staan beide ploegen weer op gelijk hoogte.

ACV begon de wedstrijd goed. Binnen vijf minuten schoot Ezra Schrijver de openingstreffer binnen. Niet veel later kwam Purmersteijn echter weer op gelijke hoogte. Matthijs Hardijk kreeg de uitgelezen kans om ACV weer op voorsprong te zetten bij een strafschop, maar zijn poging werd gestopt door de keeper van de thuisploeg. Niet veel later was het opnieuw de beurt aan Schrijver om zijn ploeg op voorsprong te zetten. ACV bleef daarna kansen creëren, maar een derde treffer bleef lang uit.

Purmersteijn blijft leven

Na veertig minuten viel de derde treffer alsnog binnen. Uit een voorzet van Schrijver kopte Daan Smit raak. De feestvreugde was van korte duur, want door een fout bij ACV kon Purmersteijn uit de tweede kans van de wedstrijd ook de tweede treffer maken.

"Dat was een jammerlijke fout want daardoor blijft Purmersteijn in de wedstrijd. Wij hadden een groot deel van de wedstrijd de overhand, maar we laten het na om een goede voorsprong vast te houden," aldus Fred de Boer na afloop. "Naarmate de wedstrijd vorderde kwam er ook steeds meer wind. Elke indraaiende bal kan dan gevaarlijk zijn, en dan loop je altijd het risico om een tegentreffer te krijgen."

Na de rust was ACV nog altijd de betere partij, maar in de moeilijke omstandigheden werden kansen niet meer benut. De 2-3 bleef onveranderd op het bord staan. "Het is een overwinning, maar wel een lelijke overwinning. We speelden te onrustig. Daarin zie je dat we nog een jonge ploeg zijn," aldus de trainer.

Stand

Door de zege komt ACV op 40 punten uit 19 wedstrijden. De Assenaren staan daarmee derde in de Hoofdklasse B. Staphorst is de koploper met 44 punten. Eemdijk, dat vandaag met 0-0 gelijkspeelde tegen Flevo Boys, heeft ook 40 punten. Het doelsaldo van de Utrechters is wel beter.