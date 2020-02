E&O eenvoudig langs Havas

Bij rust had E&O al een ruime voorsprong genomen met 9-20. In de tweede helft liep de ploeg iets minder soepel, maar de Emmenaren kwamen nooit in het gedrang.

"In het eerste kwartier maakten we 15 treffers uit 17 kansen. We waren zeer effectief," liet coach Freek Gielen weten. "We hebben in het begin het verschil gemaakt en dat wilden we ook doen."

Thuis kwam E&O nog met de schrik vrij tegen Havas. Toen werd het 29-23. Dat scenario wilde Gielen dit keer voorkomen. "We wilden laten zien dat we echt een maatje te groot zijn. We wisten dat dit moest kunnen. Vanuit de A-jeugd heb ik Brent Riksten opgesteld en die liet de ploeg heel goed spelen. Hij bediende Dennis Vesters zo goed dat die negen keer raak kon schieten, een record dit seizoen," aldus Gielen.