FC Emmen strijdend naar punt in Sittard

FC Emmen blijft 13e met nu 26 punten uit 23 duels. De achterstand van Fortuna Sittard blijft twee punten en belangrijker, het gat naar de rechtstreekse degradatieplekken is vergoot met een punt.

Twee keer de paal

FC Emmen startte, vier dagen na de knappe zege tegen FC Twente, met veel vertrouwen aan het duel in Limburg en dat was ook te zien aan het spel. De eerste kansen waren ook voor de Drentse ploeg en met name Lorenzo Burnet was heel dichtbij de openingstreffer. Zijn schot, na een kwartier, spatte echter uiteen op lat. Daarvoor zag Glenn Bijl een vrije bal op het doel belanden en was aan de andere kant Damashkan dichtbij een treffer, maar leek hij te schrikken van de ruimte die hij kreeg. Na die openingsfase kregen beide ploegen, afwisselend, een betere fase. De thuisclub was in die momenten wel gevaarlijker. Emmen kroop door het oog van de naald toen Diemers vanaf zo'n 18 meter de lat raakte.

Vechtvoetbal

De eerste helft was nog vermakelijk, maar dat veranderde na rust. Het werd vechtvoetbal, waarbij de thuisclub het meeste balbezit had en ook de meeste aanspraak mocht maken op een zege. Dennis Telgenkamp verrichte vijf minuten voor tijd een heldendaad door een kopbal van Essers, uit een vrije bal van Diemers, uit zijn doel te ranselen. Aan de andere kant gebeurde er nagenoeg niets. De aanvallers van FC Emmen lagen aan de ketting bij vooral Dammers en Ninaj, die overigens in blessuretijd nog zijn tweede gele kaart kreeg.

Later de reacties vanuit Sittard.