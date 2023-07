Zo vergaat het onze oude statige gemeentehuizen: het raadhuis van Rolde

Toekomst

In 1974 blijkt het vorstelijk onderkomen aan de Hoofdstraat 11 in Rolde toch een maatje te klein. Het pand van de landbouwschool aan de Grote Brink wordt betrokken en het oude pand gaat in de verkoop. In het pand wordt later onder meer een Bed & Breakfast gevestigd. Als je er nu langs komt zie je dat er volop aan gebouwd wordt.

Het pand is sinds oktober 2021 in nieuwe handen. De huidige eigenaren zeggen dolblij te zijn met hun nieuwe aanwinst. Ook dit echtpaar overweegt een Bed & Breakfast in het oude gemeentehuis te beginnen. "En we hebben het oude kleurbeeld teruggebracht op de voorgevel, dat vinden we belangrijk", meldt de eigenaar trots.

De oude landbouwschool

Het laatste huis van de gemeente Rolde is het pand van de voormalige lagere landbouwschool aan de Grote Brink 3 in het dorp. Dat doet bijna vijfentwintig jaar dienst als gemeentehuis. Dit pand is in 1952 gebouwd en is tegenwoordig het hoofdonderkomen van De Trans, de stichting die zich bezighoudt met de zorg voor en begeleiding van verstandelijk gehandicapten.