Code geel in Drenthe; windstoten tot 90 kilometer per uur

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten vandaag. Voor het hele land is tot 19.00 uur code geel afgegeven. Vooral automobilisten moeten oppassen. Het is de tweede storm in een week tijd, al is deze storm met de naam Dennis iets minder heftig dan storm Ciara van vorige week.

Er worden wel stevige windstoten verwacht, die in Drenthe 75 tot 90 kilometer per uur kunnen halen. Langs de kust kunnen nog zwaardere windstoten voorkomen, met snelheden tot 100 kilometer per uur. Vanavond neemt de wind weer af.

Verder is het nu al een warme - voor de tijd van het jaar tenminste. In De Bilt is vannacht een record gevestigd. Tegen half vier stond al vast dat het de warmste 16 februari ooit is. Het KNMI heeft om 3.20 uur een temperatuur van 13,6 graden gemeten. Het vorige record was van vorig jaar en stond op 13,3 graden.

Het kan zelfs de eerste lentedag van het jaar worden. Ook in Drenthe kan het 15 graden worden, terwijl op andere plekken de temperatuur kan oplopen tot 17 graden. Veel plezier zullen we er waarschijnlijk niet van hebben, want er wordt tegelijk veel regen verwacht. Plaatselijk kan 20 millimeter neerslag vallen.