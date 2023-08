Veenvaart Ahoy! Het bruisende centrum van Nieuw-Amsterdam en bezoek van Amerikanen

En hoe komt zij samen met haar man in 'New-Amsterdam' terecht? "We wonen nu in Spanje", legt zij uit. "En in de zomer varen wij door Nederland. We hebben al 1500 kilometer in al die jaren afgelegd. We vinden 'New-Amsterdam' waar we nu zijn ook een geweldige plek."

'Begin was moeilijk'

Stoffer Appeldorn was er tien jaar geleden bij, toen de vaarroute geopend werd. Sindsdien ook de Coöperatieve Vereniging De Veenvaart actief om de vaarroute en het gebied op de kaart te krijgen. "Laat ik eerlijk zijn, in het begin was het moeilijk om het bootjesvaren te updaten in dit gebied. Dat gaat nu echt stukken beter", zegt voorzitter Stoffer Appeldorn. "Er werd tien jaar geleden heel anders tegen bootjesvaarders aangekeken door de provincie en gemeentes. Die hadden in eerste instantie alleen oog voor de fietsers en wandelaars."