Veenvaart Ahoy! Het smalspoormuseum per vouwfiets en hoge kades in Klazienaveen

Het smalspoormuseum krijgt jaarlijks acht- tot tienduizend bezoekers. Een deel hiervan komt vanaf de boot, zegt Mekenkamp. "Dat is een mooie aanvulling op de huidige bezoekers. Er zijn ook mensen van de Veenvaart-route die het museum hier bezoeken. Ze zijn er heel enthousiast over, want het is iets heel anders dan wat je hier anders ziet. Het is wel een eindje fietsen, maar de mensen hebben ook vakantie, doen rustig aan, dus het is overbrugbaar vanuit het dorp."

'Goed te verkopen'

Onderdeel van het museum is de oude turfstrooiselfabriek van de firma Griendtsveen. De groffabriek is afgebroken, de fijnfabriek staat er nog. Daar werd de bovenste laag veen verwerkt. Vrijwilliger Nanning Tomson geeft rondleidingen door een deel van de fabriek. "Kijk deze machine met tanden draaide heel erg snel rond", vertelt hij. "Daar ging de bovenste laag veen in, waar ze vroeger niks aan hadden. Daar werd het fijn gemalen. En in 1860 hebben ze bedacht dat als je dit maalt, ze dat in de paardenstallen kunnen leggen. Daar werd veel meer vocht in opgenomen dan in stro."

"Dus de bovenste laag waar men eerst niks aan had, was toen goed te verkopen", vertelt Tomson. "En die bovenste laag moest er altijd eerst af om bij het zwartveen te komen. Dat is het turf dat de kachel in ging."