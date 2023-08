Veenvaart Ahoy! De koppelsluis blijkt een ware attractie voor bootjesvaarders

Via het tien jaar geleden gegraven Koning Willem Alexanderkanaal tussen Klazienaveen en Oranjedorp vervolgen we onze route. Dat was de schakel die de Veenvaart-route destijds compleet maakte. Onderweg komen we de koppelsluis tegen. Een bijzondere sluis, omdat het hoogteverschil ruim vijf meter is.

Toeristische attractie

Luuk Pras uit Barger-Compascuum was coördinator bruggen & sluizen bij de gemeente Emmen. Hij maakte de aanleg van het kanaal en het begin van de vaarroute Veenvaart van dichtbij mee. Een mooie tijd: "Het is echt een toeristische attractie geworden hier", vertelt hij bij de koppelsluis. "Er komen veel mensen kijken. De boten gaan twee keer tweeënhalve meter omhoog of naar beneden. Er is nergens anders in Noord-Nederland zo'n sluis. De vaartoeristen vinden dat spectaculair. Het is echt iets waar we heel trots op kunnen zijn."