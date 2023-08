Veenvaart Ahoy! Wakker worden op de boot in het Veenpark in Barger-Compascuum

De veenvaart bestaat dit jaar tien jaar. De vaarroute van Nieuw-Amsterdam naar Ter Apel maakte in 2013 het rondje Drenthe compleet met de bedoeling om meer toeristen naar de Veenkoloniën te trekken. Er is een geheel nieuw kanaal gegraven, er zijn nieuwe sluizen geplaatst en alle bruggen kregen een upgrade. Na tien jaar maakt RTV Drenthe de balans op: Wat heeft die vaarroute opgeleverd en wat valt er te beleven? Vandaag etappe 4: Barger-Compascuum naar Emmer-Compascuum.

Het rode stuk is de route van vandaag:

We worden wakker op het Veenpark in Barger-Compascuum, het openluchtmuseum dat stilstaat bij de turfwinning en de geschiedenis daarvan. Het bijzondere aan de Veenvaart-route is dat de bootjesvaarders daar kunnen overnachten. Of veel mensen dat ook doen? "De eerste paar jaren waren dat er heel veel", zegt directeur Harrie Keuter.

"Zoveel dat we 's avonds extra ruimte moesten maken voor het aanleggen van de boten. Nu hebben veel mensen de route al gevaren en wordt het bekender, dus wordt het wel minder. Maar we hebben nog steeds een best aantal overnachtingen in het park. Mensen vinden het leuk om hier te liggen. 's Avonds is het leeg en dan is het de grootste achtertuin van Nederland, zeg ik altijd maar."

'Aanwinst'

De vaarverbinding die dit jaar tien jaar bestaat, is volgens Keuter een aanwinst voor het gebied. "Dat vind ik wel. Ik denk dat het ook voor de mensen die hier wonen in Zuidoost-Drenthe een toevoeging is en niet alleen voor de toeristen. Ik denk dat we het wel met z'n allen nog toeristisch gezien moeten verduidelijken en aantrekkelijker moeten maken. Maar hoe, daar heb ik ook geen panklare oplossingen voor. Ik denk dat het doel om het gebied aantrekkelijker te maken wel gelukt is. Mensen huren een boot of varen er langs. En ook wordt er veel gebruik gemaakt van het fietspad dat langs de Veenvaart ligt."