Veenvaart Ahoy! De oversteek naar de Groningse Veenkoloniën en een terugblik op de Veenvaart

Onderweg naar Ter Apel komen we vlak na Barnflair een afslag naar Duitsland tegen. "Voor de vaarrecreatie is het een belangrijke afslag", zegt Stoffer Appeldorn van de coöperatieve vereniging De Veenvaart. "Het is één van de drie afslagen in Nederland waar je kunt oversteken naar Duitsland. En dit is de enige zonder beroepsvaart. Dus dat is voor de vaarrecreatie wel erg belangrijk."

"Het kan een bijzondere afslag worden", vult Albert Huizing van De Veenvaart aan. "Het is er één, maar het moet nog beter. En dan gaat het met name over de bekendheid."

Samenwerken met Groningen en Duitsland

Volgens Huizing heeft de vereniging zich de afgelopen jaren met name gericht op Zuidoost-Drenthe en de positie van de vaarroute in het algemeen. "We willen nu meer samenwerken met Groningen en Duitsland. Maar dan moet je eerst zelf de boel goed in de steigers hebben." In aflevering 1 van Veenvaart Ahoy! zagen we al dat de start van de Veenvaart lastig was.

Aangekomen op de eindbestemming in Ter Apel is het tijd om wat langer stil te staan bij het tienjarig bestaan van de Veenvaart-route en vooruit te blikken. "Je ziet nu resultaten, dat duurde even", zegt Appeldorn. "Kijk bijvoorbeeld naar Nieuw-Amsterdam. Nu gaat dat ook in Emmer-Compascuum gebeuren, Klazienaveen komt erachteraan. Dus je ziet wel een ontwikkeling in dit gebied. Dat is mooi voor het vaartoerisme. Daar gaat het ons om als Veenvaart."

'Nog meer vaartoerisme in het gebied'

"De doelstelling is en blijft dat heel Zuidoost-Drenthe meeprofiteert", vult Huizing aan. "Niet alleen de acht dorpen die aan de Veenvaart-route liggen, maar de hele omgeving."

De vereniging wil zich de komende tijd meer gaan richten op het verbeteren van de samenwerking. "Er zijn genoeg professionele partijen waar wij mee aan de slag kunnen", stelt Appeldorn. "Het is niet alleen langs of aan de Veenvaart, maar ook in de omgeving van de Veenvaart."

En wat als we hier over tien jaar weer staan? "Dan hoop ik dat er nog meer vaartoerisme is in dit gebied", aldus Appeldorn. Er varen nu jaarlijks zo'n 2500 boten over de route. De vereniging hoopt ooit te kunnen groeien naar 5.000 boten.