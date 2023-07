De strijd tegen voedselverspilling: te kromme asperges worden bitterballen

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 2 miljard kilo aan voedsel verspild. Dat gebeurt in de hele voedselketen: van de boer tot het bord. Daar weet aspergekweker Eric Weiland alles van. Er zijn jaren geweest dat Weiland een paar honderd kilo asperges in de week moest weggooien.

Dat heeft alles te maken met de kromme asperges. Tijdens een nat en koud voorjaar groeit de asperge slecht, waardoor de kans op kromme asperges groter is. Die kromme asperges passen niet in de schilmachine en worden dus weggegooid. "Dat is jammer", zegt Weiland. "Het gebeurt met aardappelen, bloemkolen, komkommers en dus ook bij ons met asperges. De asperges kan je natuurlijk gebruiken voor in de soep, maar je kan ook geen 500 liter soep in de week klaarmaken, want daar is ook geen vraag naar."