Dick Lukkien: Verheug me nu alweer op ons kunstgras

Volgens de oefenmeester kon Emmen op het slechte veld in Sittard ongeveer een half uur lang het spel maken. "We combineerden goed en wisten ook onder de druk van Fortuna uit te spelen. Maar dat veranderde na een half uur. Het veld werd slechter en slechter en het leek erop alsof dat ook zorgde voor vermoeidheid bij ons. Maar als je niet je eigen spel kunt spelen op een zeer moeilijk te bespelen veld, dan moet je ervoor zorgen dat je niet verliest en dat hebben we gedaan."

Lukkien wilde dat zijn ploeg in de tweede helft wat meer voor het geluk zou zoeken. "Ik vond dat we de bal wat vaker achter de verdediging moesten leggen. Dat lukte redelijk, met vooral Michael de Leeuw. Maar overall waren we voorin niet goed genoeg om gevaar te stichten."

Maar voor de tweede keer op rij de nul houden en voor de tweede keer in de drie uitduels in 2020 gelijkspelen stemde Lukkien niet ontevreden. Op naar volgende week zaterdag, thuis tegen Willem II... op het eigen kunstgras. "Daar verheug ik me nu alweer op", aldus Lukkien lachend.

