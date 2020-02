Natuurtuin is paradijs voor insecten

Vorige zomer namen we een kijkje in hun tuin. "In 2007 hebben we dit huis gekocht met twee hectare grond. Die grond bestond toen alleen uit weide." Inmiddels is hier niks meer van terug te zien en is het uitgegroeid tot een bijzondere en diverse natuurtuin.

Verschillende biotopen

Ze hebben stukjes moeras en bos gecreëerd. Bovendien hebben ze een Drentse heidetuin aangelegd in een voormalige paardenbak. De heide trekt allerlei insecten aan zoals bijen, hommels en zweefvliegen. "Het is echt een paradijsje geworden voor de insecten", aldus Johnny Snip.

Een ander bijzonder stuk in de tuin is de poel. "Hier hebben we een groot deel afgeplagd en een poel laten uitgraven met een eilandje erin. Inmiddels is dit gebied vrij dicht begroeid met kattenstaart en moerasandoorn. Het is een ideale biotoop voor insecten."

'Onze grootste beloning'

Als echte natuurliefhebbers vinden Johnny & Inge het belangrijk om te laten zien dat je als mens de natuur kunt helpen. "Vooral in deze tijd waarin het slecht gaat met insecten en sommige dieren met uitsterven worden bedreigd, om dan te laten zien dat je van niets, iets kan maken", aldus Inge Snip. "Van alles komt op onze tuin af, en dat is toch onze grootste beloning."

