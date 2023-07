Kruisbandblessures zitten vrouwelijke sporters dwars

Het WK voetbal voor vrouwen begint donderdag. Maar zonder de Drentse troef Vivianne Miedema. Zij is uitgeschakeld door een kruisbandblessure. Miedema is niet de enige. Meer topvoetbalsters komen niet in actie op het WK, door een kapotte kruisband. Een blessure waar vrouwen meer kans op hebben dan mannen.

In Assen bij fysiotherapie Paramedics is onder leiding van fysiotherapeut Sanne Scheltes een speciale knieklas. Dat is bedoeld om mensen met een knieklachten weer fit te krijgen. Ook bij Scheltes zijn de vrouwen in de meerderheid. "Bij voetballers zie je een keer zoveel vrouwen met kruisbandletsel dan mannen", vertelt ze. "Bij elk vrouwenelftal zie je elk seizoen wel een vrouw met kruisbandletsel."

Vrouwen zijn hier gevoeliger voor dan mannen, onder meer omdat hun lichaam anders gebouwd is. De knieën staan wat meer naar binnen waardoor er meer druk op de kruisbanden komt te staan. "Ook hebben vrouwen meer oestrogeen. We zien tijdens hun eisprong dat de banden dan wat zwakker zijn en makkelijker inscheuren", aldus Scheltes.

Vaker kruisbandletsel

Iemand die daar over mee kan praten is voetbalster Iris Haringsma. Ze is net hersteld van een tweede kruisbandblessure. "De eerste keer was 'ie ingescheurd en de tweede keer afgescheurd. Tijdens het voetballen, ik draaide en hoorde krak", vertelt Haringsma. "De tweede keer is 16 maanden geleden. Na de operatie moest ik een jaar revalideren."

Dat deed zij bij Scheltes. "We doen krachttraining, werken aan de conditie, het wenden en keren doen we veel. Alles om die knie sterker te maken. Juist ook als sporters moe worden." Scheltes stuurt haar deelnemers pas weer het veld op als ze volledig zijn hersteld.

Uit onderzoek blijkt dat 22 procent van de vrouwen opnieuw last krijgt van de kruisbanden. Toch weerhoudt het Iris er niet van om de voetbalschoenen weer aan te trekken. "Ik vind het voetballen veel te leuk. Ik vind het af en toe wel spannend, zal het weer gebeuren? Maar ik heb te veel plezier aan voetballen om ermee te stoppen."

Je kunt als vrouw trouwens wel rekening houden met die kruisbanden en anders trainen. Dat is overigens niet alleen goed voor voetbalsters, maar ook voor andere vrouwelijke sporters.