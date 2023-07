Pessenaar Jos Luten klaar voor bijzondere editie Nijmeegse Vierdaagse: 'Het is enorm dubbel'

Dubbel gevoel

Luten loopt met twee broers en zeven vrienden vanaf morgen de vierdaagse. "Het is enorm dubbel. Hij is begin vorige maand overleden. En toen was onze actie voor Matchis al opgezet. Daar was hij heel trots op. Het maakt ons ook extra trots om straks succesvol de finish over te gaan."

De reden om mee te doen is tweeledig, zegt Luten. "Het aantal donoren blijft echt achter, vooral in de leeftijd van 18 tot een jaar of 35 en daar is de meeste behoefte aan. Wij willen ons hard maken dat mensen zich inschrijven op matchis.nl." Daarnaast zamelt de groep geld in voor Matchis. "Wij merken dat iedereen om ons heen meeleeft. De bereidheid om geld te doneren is groot, het geld is nodig voor onderzoek en registratie."