Renate Beuving domineert Drents kampioenschap springruiters

Renate Beuving heeft een duidelijk stempel op het Drents kampioenschap voor springruiters in Beilen gedrukt. Beuving werd niet alleen kampioen in de klasse ZZ, maar eindigde met haar tweede paard ook nog als derde.

Dat de deelname dit jaar fors tegenviel deed aan de prestaties van Beuving niets af. "Ik kreeg het zeker niet cadeau", aldus de amazone uit Beilen. In de klasse ZZ kwamen slechts vijf combinaties aan de start. Een dieptepunt, zo moest ook voorzitter Klaas Brouwer van de regio Drenthe van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) beamen.

Volgens Brouwer heeft het provinciaal kampioenschap last van het gegeven dat veel ruiters weinig zin hebben om te moeten rijden op het KNHS-kampioenschap in Ermelo, waarvoor het Drents kampioenschap een selectie is. "Ik hoor dat veel ruiters het daar ongezellig vinden. Nu is het wel zo dat sinds dit jaar geselecteerde ruiters niet meer verplicht zijn om daar te starten, ze mogen er dus voor bedanken."

Amateur beschermen

Brouwer vindt dat er ook nog eens kritisch naar de regels moet worden gekeken die bijvoorbeeld bepalen dat bekende ruiters als Albert Zoer en Marc Houtzager niet mogen starten op de provinciale kampioenschappen. "Dat is ooit bedacht om de amateur te beschermen, maar ik zou er wel vanaf willen. Die bekende ruiters kunnen ook met jongere paarden aan de start komen."

Drents kampioene Renate Beving zegt graag naar Ermelo te gaan. "Drents kampioen worden betekent zeker iets voor mij. Het is toch de bevestiging dat je goed bezig bent. Ik had aan Gert van den Hof nog een geduchte concurrent in de barrage."

Beuving startte in de barrage als eerste en reed de reusachtige Fellow goed, snel en foutloos rond. Van den Hof ging daarna vol in de aanval, maar zag zijn poging met Guus B. uitlopen op twee springfouten. Daarmee was voor Beuving de ZZ-titel binnen, maar met haar tweede paard Horsinaa ging ze toch voluit. Dat resulteerde in drie balken en de derde plaats. Weite Oldenziel won de Drentse titel in de klasse Z.