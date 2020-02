Iwema sluit Rusland-trip af met dertiende plaats

Jasper Iwema heeft bij de zesde finaledag van het WK IJsspeedway in het Russische Shadrinsk vier punten gepakt. De coureur uit Hooghalen eindigde in twee heats als derde en eindigde daarmee als 13e in het dagklassement.

In de stand van het wereldkampioenschap moest Iwema wel een plaats toegeven. Hij staat na vandaag 17e met 16 punten. "Vandaag hebben we een stap vooruit gezet vergeleken met gisteren. De snelheid wordt steeds beter, maar we zijn er nog steeds niet," aldus Iwema na afloop.

Na twee wedstrijdweekenden in Rusland en één in Kazachstan keert Iwema terug naar West-Europa. De eerstvolgende wedstrijd is pas volgende maand in het Duitse Inzell. De week daarop is de grote finale in Heerenveen. "We gaan er alles aan doen om bij die wedstrijden zo fit mogelijk aan de start te komen," liet Iwema weten.