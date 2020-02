De Week van Drenthe: 100.000 euro tipgeld en Henk Kuipers voor rechter

Nog altijd is niet duidelijk wie Ralf om het leven heeft gebracht. De familie verhoogde het tipgeld naar 100.000 euro. Ik denk dat het wordt opgelost. Het zal even zijn tijd nodig hebben, maar het wordt opgelost", zegt vader Wietze Meinema. Tipgeld kan het laatste zetje zijn voor mensen om alsnog informatie te delen. 100.000 is volgens het landelijk parket wel 'uitzonderlijk'.

Zaak Kuipers

Volgens Henk Kuipers wordt de rechtszaak tegen hem opgeklopt tot een megazaak. Oud-No Surrender-voorman wordt verdacht van twaalf strafbare feiten, waaronder leiding geven aan een criminele organisatie.

Schapen met sensoren

Schapen van de kudde uit Zeegse zijn binnenkort te volgen via een app. Ze worden voorzien van sensoren die zijn ontworpen door studenten van de ICT Academie Hoogeveen. Zo is voor toeristen precies te achterhalen waar de kudde zich bevindt.

Ride for the Roses

Even geen gemotoriseerd verkeer op het TT Circuit vrijdag, maar stel fietsers. Burgemeester van Assen Marco Out, Gerald de Haan (kankeronderzoeker UMCG) en Vivian Aafjes (KWF Kankerbestrijding) gaven met een rondje over de baan de officiële aftrap voor Ride for the Roses, die in september in Assen wordt verreden.

Duizenden fietsers zamelen dan geld in voor onderzoek naar kanker, het circuit is de start-en finishplaats.

Lees ook: