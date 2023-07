Man (40) bij steekincident Gees overleden

Het slachtoffer van het steekincident gisteravond in bungalowpark De Kamp Gees is aan zijn verwondingen overleden. De 40-jarige man overleed ter plekke. Er werd een mobiel medisch team opgeroepen, maar hulp mocht niet meer baten.

De politie kreeg even na 23.30 uur melding van het steekincident. Ze konden direct een 29-jarige man aanhouden. Hij woonde in hetzelfde huisje als het slachtoffer.

Voor de politie is het nog onduidelijk wat er heeft afgespeeld op het bungalowpark. In het bungalowpark De Kamp in Gees wonen veel Roemeense arbeidsmigranten.