Binnenstad Assen wordt groener, dubbel gevoel bij ondernemers

Vijf miljoen euro gaat de gemeente Assen investeren om de winkelstraten rondom het Koopmansplein een betere uitstraling te geven. Boven de grond vooral meer groen en onder de grond vindt er ook vernieuwing plaats. Maar de ondernemers en inwoners van de binnenstad hebben een dubbel gevoel over de plannen.

Nu het Koopmansplein klaar is, vindt de gemeente dat de 'huiskamer', zoals het plein wordt genoemd, en de rest van de binnenstad wel bij elkaar moet passen. Daarom gaan de winkelstraten over de kop. Er komt meer groen, er staan straks meer zitbankjes en er komen terrassen te midden van de groene zones. Ook is er in de plannen meer plek voor het stallen van fietsen.

'Waarom bomen weghalen?'

Tijdens de inloopbijeenkomst in de VVV werd alles gepresenteerd. Maar onder de aanwezigen was er een dubbel gevoel over de plannen. "Aan de ene kant is het goed dat de gemeente wat gaat doen aan de binnenstad, want de straten kunnen niet meer. Maar wat jammer is, is dat er zes bomen weggehaald worden. Daarvoor komt maar eentje terug, terwijl ze meer groen willen, dat begrijp ik niet", geeft een van de binnenstadondernemers aan.

Een andere ondernemer sluit zich daarbij aan. "Bomen die er nu staan, halen ze weg. Mooie, grote bomen. En dan van die kleine lage bomen terugplaatsen. Dat begrijp ik niet. Want wat doet dat met het aanzicht van de winkels. Zit het groen dan voor de gevel en de naam van je winkel? Dat zou ik jammer vinden."

Ondernemers ondervinden geen last

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. In de eerste fase gaat het om de Kruisstraat, Markstraat en Weiersloop. Daar wordt in de week van 2 oktober gestart met de herinrichting. Dan staat eerst het verleggen van kabels en leidingen op de planning. De winkels blijven dan wel bereikbaar.

Verwacht wordt dat in januari van volgend jaar begonnen wordt met de herinrichting. Dan wordt het groen aangelegd en de bestrating. Alles in de straten wordt shared space, vertelt de gemeente. "Dat houdt in dat alles gelijkvloers is. Dus geen stoep voor de wandelaars. Maar die hebben wel een eigen pad, dat wordt aangegeven met verschillende kleuren stenen. Zodat iedereen weet op welke plek van de weg die hoort."

