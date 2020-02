Historische vereniging Anloo plaatst nepmarkesteen voor meer aandacht

Markeringspunt

Een markesteen is zoals de naam al zegt een markeringspunt. De naam marke is vrij oud, legt Henk Muller van de historische vereniging uit. "De naam komt uit de Middeleeuwen. Zo heb je de naam Denemarken en Stiermarken in Oostenrijk. Dat zijn allemaal gebiedsdelen die gemarkeerd zijn voor een bepaald gebruik. En voor ons gebied was dat de jacht, het weiden van schapen, het afplaggen van heide en dat soort dingen. Die stenen zijn dus gelegd rondom de boermarke, in dit geval van Anloo om aan te duiden waar de scheiding van deze boermarke loopt."

Handig voor schaapherders

En dat was handig. Zo wisten schaapherders bijvoorbeeld in welk gebied hun kudde kon weiden. Die grenzen waren vroeger dus heel belangrijk, maar volgens de vereniging zijn markestenen nu ook nog heel belangrijk. Zo valt er veel te leren over de historie van het gebied.

"Dit unieke gebied heeft kunnen bestaan dankzij Defensie. Dit is heel lang een oefenterrein geweest en dat heeft er toe geleid dat de natuur nu nog net zo is zoals die eeuwen was", zegt Muller. "Ontstaan door de laatste ijstijd. En het is grond die ook niet tot landbouwgebied is verheven. Dus alle sporen die hier nog staan, zoals de middeleeuwse karrensporen, de hunebedden en de grafheuvels, zijn allemaal zoals ze vroeger waren en dat moet zo blijven. Dat vinden we belangrijk als historische vereniging."

Mag dit wel?

De steen die vandaag gelegd wordt, wordt geplaatst op de grens tussen Eext en Anloo. "Deze gerestaureerde grafheuvel had geen steen en we wilden toch iets meer herkenbaarheid en ruchtbaarheid geven aan het fenomeen markestenen en markegrenzen. De bezoekers van het Strubben Kniphorstbos zien leuke markeringen in het landschap en misschien kunnen we er in de toekomst een leuke wandeltocht rondom heen organiseren", vertelt Muller.

De steen ligt op de gerestaureerde grafheuvel, maar mag dat eigenlijk wel? Ja, zegt de vereniging. "Daar hebben wij echt op gelet. Daar is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De markering voor het noordelijke deel van de marke is de grafheuvel, en je mag daar een steen plaatsen. Dit is ook in overleg met Staatsbosbeheer gebeurd", vertelt Henk Muller van de historische vereniging Anloo.

Henk Muller van de historische vereniging Anloo bij de meest zuidelijke markesteen van boermarke Anloo (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Om mensen nog meer informatie te geven over de geschiedenis van de boermarke gaat de historische vereniging werken met QR codes op stenen. Zo kunnen fietsers of wandelaars de code scannen en lezen ze meer over de boermarke of de markesteen.