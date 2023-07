Vandalisme en inbraak in Rensenpark: 'Meer nachtelijke beveiliging'

"Ja, de verrassing was groot toen ik hier vanochtend aankwam." Eva Wortmann, artistiek leider van Loods13 in Emmen, kijkt gelaten naar de dikke sterren in de ruiten van de theaterschool. Vier ramen zijn door vandalen stevig bewerkt met stenen en vermoedelijk een hamer. Vandalen houden regelmatig huis in het park, blijkt uit navraag bij diverse ondernemers in het park. Graag zien zij dat er ook in de nachtelijke uren meer aan beveiliging wordt gedaan.

Wortmann kwam vanochtend rond half tien aan bij Loods 13, dat zich in het voormalige Aziëhuis in het Rensenpark bevindt (het voormalige dierenparkterrein). "In de foyer lag overal glas", vertelt ze. Ze wijst op een van de ramen waar twee dikke sterren in zitten. "Ze hebben daar flink op lopen timmeren. Wellicht met een hamer."

Het dubbele glas bleek de vandalen kennelijk teveel, want ze zijn er niet doorgekomen. "Gelukkig niet", aldus Wortmann. Het is ook de reden dat het alarm niet is afgegaan. "Die gaat pas af als de deur was opengegaan." De gehavende ruit is inmiddels afgedekt met een houten plaat.

Drie andere ruiten aan de andere zijde werden vervolgens onder vuur genomen. Wortmann denkt dat er met mogelijk steen of puin tegen deze ramen is gesmeten. Niets kwam erdoor, maar alle ruiten moeten vervangen worden. "We zitten hier nu al vijf jaar en iets dergelijks is ons nog nooit overkomen. Er zitten hier wel eens jongeren vlak bij een jointje te roken. Maar als je ze vraagt te vertrekken, dan doet ze dat gewoon."

Op het dak

De politie is inmiddels langs geweest en heeft foto's genomen. Of Wortmann aangifte heeft gedaan? "Nee, het pand is eigendom van de gemeente. Daar gaan zij over." De gemeente draait daarom ook op voor de schade. Desondanks is het 'kloten' dat dit de school is overgekomen. "Ik ben in ieder geval blij dat ze niet zijn binnengekomen.

Joop Reilman en zijn vrouw Jeany, de uitbaters van ouderencentrum Cho (ook in het park) komen even poolshoogte nemen. Het is volgens Reilman in de afgelopen maanden vaker raak geweest in het park. "Het toiletblok is wel eens het doelwit van vandalisme geweest. Zo is er een keer brand gesticht. De ruimte was toen twee weken lang afgesloten."

De locatie van de voormalige edelsmederij van Aafke Hof nabij de entree is volgens Reilman ook het doelwit geweest van inbraak. "Onlangs stond er zelfs een bij ons op het dak. De politie heeft die nog te pakken weten te krijgen."