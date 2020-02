Ondanks 'goed geroep' geen oehoe

Uilenexpert Hans Hasper was in zijn nopjes. Normaal gesproken wijkt hij uit naar Duitsland om de oehoe te bestuderen maar dat hoeft nu niet meer. Met boswachter Widmar van der Meer en Jan Dijk van ROEG! ging hij op zoek naar de oehoe.

Honkvast

"We hebben flink ons best gedaan en goed geroepen maar het mocht niet baten", aldus van der Meer. "We weten dat oehoe's vaak naar dezelfde locatie teruggaan." De mannen zijn dan ook teruggegaan naar de plek waar de kuikens eerder gevonden zijn. Maar de nachtelijke zoektocht naar oehoes heeft geen resultaat opgeleverd.

Speld in een hooiberg

"De kans dat je een oehoe aantreft is ook niet zo groot. Het territorium van de dieren is tussen de twee- en drieduizend hectare groot. Maar het wil niet zeggen dat ze er niet zijn." Als de dieren het geroep gehoord hadden, hadden ze waarschijnlijk teruggeroepen en waren ze misschien wel op het gezelschap afgekomen.

Duitse populatie

In Duitsland zitten veel meer oehoes op een kluitje. "Daar moeten de vogels ook echt hun territorium verdedigen dus daar maken ze meer geluid. Hier zit maar één paartje dus eigenlijk hoeven ze niet eens geluid te maken. Ze hebben een territorium en dat hoeven ze niet te verdedigen tegen indringers."

Broedseizoen

In de herfst hebben de oehoes paren gevormd en in februari kunnen de eieren al gelegd zijn. Dit betekent dat de uilen nu op hun eieren zitten, een goed moment dus om op zoek te gaan. Van der Meer geeft in ieder geval niet op. "Het eerste broedgeval in Drenthe was al sensationeel en dit is een unieke kans om de dieren te volgen."

